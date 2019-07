10 objets déco à acheter maintenant pour adopter la philosophie Wabi-Sabi

Le Wabi-Sabi, une philosophie initiée au 15e siècle par un moine et maître de thé au Japon, gagne en popularité dans nos intérieurs. Pas étonnant du tout puisque le concept propose un retour à un mode de vie plus simple et prône la beauté dans l’imperfection.

• À lire aussi: 12 tendances déco qui seront partout en 2019

La tendance se transpose sous forme de décor modeste, épuré et garni d’objets pratiques et marqués par le temps.

Côté couleur, on demeure dans la simplicité et la douceur. Se sont les teintes claires et neutres qui sont mises en valeur dans ces décors imparfaits et authentiques.

On privilégie aussi les fibres naturelles comme le lin, car on aime son aspect fripé.

Pour adopter cet esthétisme, rien de plus simple. On opte pour des matériaux bruts, comme le béton, la brique ou la pierre.

On offre une seconde vie aux meubles boudés ou fanés par le temps et on délaisse les objets standardisés au profit du fait main - lire ici qu’il est temps d’encourager nos céramistes locaux!

Voici donc 10 objets à vous procurer pour adopter la philosophie!

1. Cette jolie théière - 79,95$ de Chez nous chez vous

2. Cette pompe à savon en grès - 21,50$ chez Vestibule

3. Ces caches-pots en béton - 9,50$ à 70$ chez Zone Maison

4. La collection Verdun en céramique - 25$ à 145$ chez Céramik B

5. Ce vase imparfait en terre cuite - 19,99 chez IKEA

6. Ces coussins en lin - 12,90$ à 35,90 chez Zara Home

7. Ces cuillères en bois de coco - 8,00$ chacune chez Buk & Nola

8. Ce banc en bois de teck recyclé - 139$ chez Structube

9. Ce fauteuil en rotin - 367,50$ chez V de V

10. Cette carafe en argile cuite - 63$ chez Jamais Assez

Pour des inspirations déco et du wow quotidien, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!