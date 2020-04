Ouvrir sa fenêtre. Laissez le vent printanier faire voler les rideaux. Faire la grasse matinée en observant Montréal aux premières lueurs du matin... Une fenêtre ça peut être beau.

L’œuvre de l’instagrammeuse Naomi Fontaine (@Fleurde.lys) vous convaincra certainement!

Avec ses 70 400 abonnées sur Instagram et sa passion pour l’architecture et les fenêtres colorées, la photographe à l’œil pour dénicher ce que Montréal a de plus beau à offrir.

Armée uniquement de son iPhone, Naomi Fontaine est capable de rendre les fenêtres les plus ordinaires, magnifiques.

Voici les plus belles fenêtres de Montréal.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

