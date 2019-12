Vous pouvez vous promener côte à côte avec un âne dans une forêt de Lanaudière

Tant qu’à aller faire une petite promenade en forêt ce printemps, pourquoi ne pas marcher côte à côte avec un âne? Selon la ferme L’Âne Gardien, c’est une activité totalement zen.

L’asinerie L’Âne Gardien est située à Sainte-Mélanie, dans les montagnes de Lanaudière, à environ 1 h 30 de Montréal.

La ferme abrite 12 ânes (et une jument) et elle offre des visites guidées qui comprennent une balade en forêt sur un sentier d’interprétation où vous marcherez à côté d'une ânesse.

Facebook / Asinerie L'Âne Gardien

Les tours permettent aussi aux visiteurs de brosser les ânes dans leur parc et de leur donner leur repas ou une collation (selon le moment de la journée).

Un des buts de l’activité est d’apprendre à connaître la vie et l’histoire de ces animaux souvent sous-estimés et de réaliser – pour reformuler ce que dit le site internet – qu’ils sont bien plus cool et chaleureux qu’on pense!

Sur place, vous pourrez jeter un coup d’œil aux produits cosmétiques écoresponsables au lait d’ânesse, fabriqués à la ferme L’Âne Gardien, qui se spécialise dans ce créneau depuis plus de dix ans.

La visite avec promenade (qui peut aussi comprendre des activités pour les enfants) dure 1 h 30 au total et coûte 10 $ par adulte.

Facebook / Asinerie L'Âne Gardien

Notez que vous pouvez aussi parrainer un âne. Selon le site internet, les ânes à parrainer arrivent à la ferme suite à des abandons, de la maltraitance ou parce qu'ils n'ont plus de famille d'accueil.

- Pour en savoir plus sur la ferme, consultez le site internet de l'endroit.

*Photo en accueil: Instagram @ _ms.nena_

