[PHOTOS] Les 17 plus beaux looks de festivaliers croisés durant le Festival MURAL

Le Festival MURAL, qui se déroulait du 6 au 16 juin, est sans aucun doute l’un des événements les plus créatifs de Montréal.

Alors que des centaines de muralistes redorent la Main et les alentours d’œuvres plus gigantesques les unes que les autres, les festivaliers eux peuvent faire la fête jusqu’au matin et assister à une foule de spectacles gratuits.

• À lire aussi: 9 photos du nouveau «spot instagrammable» de Montréal, un lave-auto transformé pendant MURAL

C’est aussi un festival où les looks sont tout simplement WOW.

Voici donc les 17 festivaliers croisés par notre photographe Alejandra Carranza durant le Festival MURAL qui avaient un style parfait.

Alejandra Carranza

Pour tout savoir sur les évènements de Montréal et des environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!