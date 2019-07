15 nouvelles murales où aller prendre des photos folles cet été

L’édition 2019 du Festival MURAL est peut-être terminée, mais de nombreux artistes ont laissé leur marque sur les édifices de la Main et de ses environs.

En effet, de nombreux artistes ont eu comme mandat d’animer et de colorer les murs (et le sol) défraîchis de quelques immeubles du boulevard Saint-Laurent et de ses alentours.

Maintenant que le festival d’art urbain est terminé, c’est le moment de retourner faire un tour dans ce coin de la ville et prendre quelques seflies devant les belles murales.

Un compte Instagram de Montréalais n’est pas complet tant et aussi longtemps qu’on ne retrouve pas une photo d’au moins une murale!

Voici donc 15 nouvelles murales où aller prendre de jolies photos cet été.

1. Ola Volo

Courtoisie Festival MURAL

2. Leon Keer

Courtoisie Festival MURAL

Courtoisie Festival MURAL

3. Laurence Vallières ART

Courtoisie Festival MURAL

4. Ben Johnston Design

Courtoisie Festival MURAL

5. PichiAvo

Courtoisie Festival MURAL

6. Insane 51

Courtoisie Festival MURAL

7. Bryan Beyung

Courtoisie Festival MURAL

8. Miss Van

Courtoisie Festival MURAL

9. Marc-Olivier Lamothe

Courtoisie Festival MURAL

10. Joshua Vides

Courtoisie Festival MURAL

11. Nikki Küntzle

Courtoisie Festival MURAL

12. Spidertag

Courtoisie Festival MURAL

13. Germ Dee

Courtoisie Festival MURAL

14. Waxhead

Courtoisie Festival MURAL

15. GLeo (toujours en cours / still in production)

Courtoisie Festival MURAL

