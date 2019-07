7 restos d’hôtel où réserver pour impressionner votre blonde ou votre chum

Bien que s’offrir des «staycation» et dormir à l’hôtel soit agréable à faire de temps à autre, vous n’êtes pas obligé d’avoir une carte de chambre pour profiter des excellentes tables qu’offrent les hôtels du Québec.

Parfois, ça peut être amusant de réserver une table dans un réputé restaurant d’hôtel pour se gâter ou célébrer un évènement spécial! C’est certain que votre blonde ou votre chum sera vraiment heureux de cette petite attention.

Voici donc 7 restos d’hôtels où réserver pour être certain d’impressionner votre «date» :

*Attention, ces adresses ne sont pas «données». Mais votre douce moitié vaut bien ça non?

1. Restaurant Le Hatley – Manoir Hovey

L’une des plus grandes tables des Cantons-de-l’Est est sans aucun doute celle du Restaurant Le Hatley du chaleureux Manoir Hovey. L’établissement laisse les saisons dicter le menu tout en utilisant pratiquement que des aliments locaux qui poussent dans les jardins de l’hôtel ou qui proviennent de fournisseurs québécois. Nul besoin de vous préciser alors que la fraîcheur est au rendez-vous dans les assiettes qui défilent sur la table. Au Restaurant Le Hatley, vous avez le choix d’opter pour la table d’hôte de quatre services pour 80$ par personne ou bien pour le menu découverte qui vous permettra de goûter aux saveurs du terroir à travers huit services pour 120$ par personne. Ce qui est agréable aussi du Restaurant Le Hatley c’est qu’il souhaite avoir la plus petite empreinte écologique possible. C’est pourquoi les chefs redoublent d’efforts pour utiliser chaque ingrédient dans son entièreté!

575, rue Hovey, North Hatley

2. Le Winebar – Hôtel Quintessense

Si vous êtes de passage à Tremblant et que vous cherchez une bonne adresse où manger, réservez au Winebar de l’hôtel Quintessence. En plus de pouvoir vous régaler d’ingrédients de haute qualité extrêmement bien apprêtés et présentés par l’équipe en cuisine, vous pourrez admirer l’immense cellier composé d’environ 4 000 bouteilles. Vous comprendrez donc que c’est l’endroit par excellence pour des accords mets et vins. L’équipe de sommeliers connaît très bien les produits qui se trouvent dans le cellier. Vous ne risquez pas de sortir de là déçu!

3004, chemin de la chapelle, Mont-Tremblant

3. Maggie Oakes – Hôtel William Gray

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion d’aller manger au Maggie Oakes, promettez-vous de le faire lors de votre prochaine soirée en amoureux à Montréal. Le restaurant du Vieux-Montréal, attaché au magnifique hôtel William Gray, vous en mettra plein la vue et plein l’estomac. L’établissement se veut un grill moderne où les légumes du marché sont les vedettes. Maggie Oakes fait également partie des restaurants qui s’engagent envers les agriculteurs et fournisseurs d’ici. Sur le menu, vous risquez d’avoir un réel coup de cœur pour la section «bar cru» si vous aimez les produits de la mer. Sinon, les amateurs de viande trouveront également leur compte avec le bœuf vieilli à sec.

426, Place Jacques-Cartier, Montréal

4. Les Labours – Le Germain Charlevoix

Il y a quelque chose d’hyper romantique dans la région de Charlevoix. Ça doit être pour cette raison que ce joli coin du Québec est souvent prisé pour les «road trips» d’amoureux. Si vous prévoyez vous y rendre bientôt, assurez-vous de réserver votre table au restaurant Les Labours de l’hôtel Le Germain. En plus d’offrir un menu de cuisine saisonnière où les produits de la région sont mis en valeur, l’ambiance chaleureuse qui règne dans le restaurant vous charmera. Demandez pour être assis au bar afin de bien voir les cuisiniers en action!

50, rue de la Ferme, Baie-Saint-Paul

5. Chez Muffy – Auberge Saint-Antoine

Le restaurant français-canadien de la réputée Auberge Saint-Antoine à Québec est connu pour ses assiettes originales, fraîches et pleines de saveurs. Le restaurant s’approvisionne de producteurs locaux et surtout de son propre jardin situé sur l’Île d’Orléans où la culture est faite de manière raisonnée et très respectueuse de la nature. Bien que la nourriture soit excellente Chez Muffy, le local en soi est d’autant plus impressionnant. Le restaurant se trouve en fait dans un ancien entrepôt maritime historique datant de 1822. Impossible de ne pas être charmé par les imposants murs en pierre et les poutres en bois qui traverse l’établissement. Si vous optez pour cette adresse et avez envie de vous gâter au maximum, le menu dégustation à 95$ est une excellente option.

10, rue Saint-Ambroise, Québec

6. Boefish – OTL Gouverneur Sherbrooke

Une table qui risque d’impressionner votre belle «date» est sans aucun doute celle du Boefish à Sherbrooke. Ce restaurant haut de gamme, spécialisé en steaks et poissons méditerranéens, n’est pas très vieux et pourtant, il a déjà plusieurs «fans». L’ambiance est assez festive et vous pouvez même observer les cuisiniers en action. Si vous y réservez une table, assurez-vous de commander la spécialité de l’endroit, soit la viande vieillie au moins 30 jours et cuite par infrarouge dans un gril de cuisson unique importé des États-Unis. Un délice!

3131, rue King Ouest, Sherbrooke

7. La Muse - Moulin Wakefield Mill

Ce restaurant de l’hôtel et spa Le Moulin Wakefield Mill est un endroit hyper romantique où se retrouver en amoureux pour se dire des mots doux. L’établissement propose une cuisine gastronomique dans un décor enchanteur. En effet, La Muse se trouve dans l’enceinte des murs de pierre du Moulin, il y a un fabuleux foyer double face et le solarium offre une magnifique vue sur les chutes McLaren. La table d’hôte vous coûtera 65$ et vous pourrez rehausser votre expérience avec l’accord mets et vins de 45$ ou 60$.

60, chemin Mill, Wakefield

*Photo de couverture: page Facebook Chez Muffy

