Un «Motel Pastel» ouvre au centre-ville et c’est LE spot où prendre des photos Instagram

À la recherche d’un nouvel endroit hyper instagrammable pour impressionner vos amis cet été?

L’installation éphémère «Motel Pastel» qui prend place le 18 juin au centre-ville est le nouvel endroit idéal où aller prendre quelques selfies entre amis pour agrémenter comme il se doit votre compte Instagram.

«Motel Pastel» c’est en fait quatre pièces inspirées des célèbres motels rétro des années 70 en Californie. Les «chambres du motel» sont très colorées, mais proposent chacune un environnement unique et distinct. Vous pouvez vous attendre à du ciel de barbe à papa, une piscine à boules dans laquelle vous pouvez plonger, des glaces géantes et plus encore! L’imagination n’a pas de limite au «Motel Pastel» et c’est justement ce qui en fait le «spot» parfait où prendre des photos.

Après avoir fait le tour des plus grands centres commerciaux du pays, voilà que l’installation éphémère qui est une expérience unique en soi s’installe pour environ un mois à la Place Montréal Trust, plus précisément au niveau du métro et face au commerce DeSerres. Dès le 18 juin, et ce jusqu’au 14 juillet, vous pouvez visiter le «Motel Pastel».

Une tonne de Canadiens et Canadiennes ont déjà pris leur photo dans le «Motel Pastel» comme vous pouvez le voir avec les photos de cet article. Au tour des Montréalais et Montréalaises de faire aller leur Instagram!

«Motel Pastel»

Place Montréal Trust, niveau Métro

