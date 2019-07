[VIDÉO] Rosalie Vaillancourt raconte ses premières fois et vous n’en reviendrez pas de son premier french

Essayez de ne pas hurler de rire en écoutant Rosalie Vaillancourt dévoiler ses premières fois à Sarah Mottet! C’est le défi que Silo 57 vous lance en visionnant la toute nouvelle capsule de la série La première fois de...

L’attachante humoriste est la dernière personne à s’être livrée sur ses premières fois en amour, en amitié et sur ses premières visites à Montréal auprès de l’animatrice et comédienne Sarah Mottet.

Ses premiers souvenirs à Montréal, la toute première fois qu’elle a cuisinée pour sa bonne amie, sa première expérience aux Foufounes Électriques, son premier vrai amoureux... Rosalie est sans filtres!

Ah oui, et on vous avertit, vous n’en reviendrez tout simplement pas de l’histoire de son premier french! On dirait qu’il n’y a que Rosalie Vaillancourt pour vivre ce genre de situation!

L’humoriste est actuellement en tournée à travers le Québec pour présenter son spectacle Enfant Roi. Pour connaître les prochaines dates et savoir si elle passe dans une ville près de chez vous, c’est sur son site web que ça se passe!

