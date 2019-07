Vous pourriez être payé pour vivre sur une île de la Côte-Nord et regarder les baleines

Vous êtes à la recherche d’un «dream job» pour l’été? Silo 57 a peut-être trouvé ce qu’il vous faut.

Tourisme Sept-Îles est à la recherche de la perle rare pour être responsable de l’île Grande Basque.

Cette magnifique île accueille plusieurs touristes tout au long de l’été. C’est l’endroit parfait pour en apprendre plus sur la géologie, la biologie marine ou encore l’ornithologie. Tourisme Sept-Îles a déjà ses guides naturalistes pour divertir les touristes. L’organisme à but non lucratif est plutôt à la recherche d’un gardien ou une gardienne qui occupe l’île 24/7 et qui sera là pour aider les visiteurs au besoin.

Si ce job de rêve vous intéresse, sachez qu’il faut être manuel et en bonne forme physique, car en plus d’être accueillant vous devrez vous assurer que les infrastructures de l’île sont sécuritaires. Aussi, il est préférable de ne pas souffrir du mal de mer pour appliquer, (ce qui est assez logique).

Le gardien ou la gardienne habitera l’île et aura la chance de terminer ses journées avec un magnifique spectacle de baleines. Elle habitera un petit chalet sur l’île.

Le contrat s’étend jusqu’en septembre et la personne sélectionnée travaillera un horaire de 7 jours de travail pour 7 jours de congé. Pour plus de détails et surtout, pour savoir comment appliquer, c’est ici .

Alors, à qui la chance?

