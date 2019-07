Cette maison en rangée à vendre pour 629 000$ dans Saint-Henri a le sous-sol de rêve pour faire des partys

Habiter une maison en rangée est le rêve ultime de (presque) tous les Montréalais qui souhaitent vivre sur l’île.

Si vous faites partie de cette gang de rêveurs, une nouvelle propriété très intéressante vient de faire son apparition sur le marché.

Située à Saint-Henri sur la paisible rue Ste-Marie, cette propriété de 1900 qui a entièrement été rénovée au fil des ans offre un rez-de-chaussée à aire ouverte idéal pour recevoir des amis, deux chambres à coucher à l’étage, deux salles de bains complètes, une cour arrière avec une portion terrasse, un cabanon ainsi qu’un sous-sol entièrement aménagé qui rendra jaloux tout votre entourage.

Ce fameux sous-sol a un plancher chauffant de béton poli et le plafond fait 9 pieds de haut. On est très loin du sous-sol que vous pourriez vous imaginer dans une maison de 1900.

Cet espace sert actuellement de salle familiale et de salle de jeux pour enfant, mais vous pourriez en faire ce que vous voulez. Selon Silo 57, c’est l’endroit idéal pour organiser une tonne de partys avec vos amis. Pourquoi? Car vous n’aurez pas vraiment à vous soucier du bruit et des voisins et qu’une fois la soirée terminé, vous n’aurez qu’à sortir des matelas de sol et vos amis trop éméchés pourront y passer la nuit!

Alors, à qui la chance d’organiser des soirées dans ce superbe sous-sol?

