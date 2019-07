Des nouveaux mini-chalets où s’évader en forêt à moins de 2h de Montréal

Il n’y a sérieusement rien de plus agréable qu’un week-end en amoureux dans le bois à relaxer.

Par chance, au Québec, il y a plusieurs destinations qui offrent des petits hébergements parfaits pour accueillir un couple le temps d’un week-end. Toutefois, on ne se tanne jamais d’en voir d’autres apparaitre à travers la province.

Justement, le petit coin de paradis estrien qu’est le canton de Hatley embarque dans la tendance des microhébergements avec l’ouverture de La Station du Chêne Rouge.

Cette entreprise touristique a ouvert ses portes le 21 juin dernier et propose une quinzaine d’écogîtes à louer au sommet d’une montagne dans le canton de Hatley. La Sattion du Chêne Rouge possède 10 mini-chalets quatre saisons, ainsi que 5 mini-chalets qui sont des prêts à camper saisonniers.

En plus, les animaux sont les bienvenus! Vous n’avez donc pas besoin de trouver un gardien pour votre chien ou même votre chat. Ils pourront venir profiter de la nature avec vous.

La Station du Chêne Rouge se trouve à proximité du magnifique village de North Hatley où vous pouvez visiter des antiquaires et admirer le lac Massawippi. Il y a aussi une grande piste cyclable non loin que vous pouvez emprunter pour découvrir des petits villages et admirer les paysages de l’Estrie. Sinon, la ville de Sherbrooke est à seulement une quinzaine de minutes en voiture.

Bref, un lieu à visiter cet été c’est certain!

