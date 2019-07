Cette papillonnerie «instagrammable» est l’endroit parfait à visiter lors d’une journée pluvieuse

Il existe une papillonnerie non loin de Montréal où vous pouvez passer vos journées d’été pluvieuses (ou non!) à regarder les papillons voler autour de vous.

Cette fameuse papillonnerie, peu connue des Montréalais, se trouve en fait à Chambly, à la Ferme Guyon. Durant votre visite, les insectes tourbillonnent en liberté dans la voilière aménagée et n’hésitent pas à se poser sur vous. Une expérience incroyable!

Le prix d'entrée pour un adulte est de 7,50$, et l'on peut admirer plus de 500 papillons d’ici et d’ailleurs.

En plus de pouvoir prendre plein de belles photos pour remplir votre fil Instagram, votre visite à la papillonnerie vous en apprendra encore plus sur le cycle de vie du papillon, l’impact des changements climatiques sur ces insectes colorés, ainsi que l’effet des pesticides sur les êtres vivants en général.

Si vous avez encore du temps devant vous après la visite de la papillonnerie, sachez que le Ferme Guyon possède également une petite ferme avec tout plein d’animaux, un centre de jardin, une boucherie, une fromagerie et une boulangerie. Votre détour à Chambly en aura valu la peine!

Ferme Guyon

1001, rue Patrick-Farrar, Chambly

