Cette maison des vétérans à vendre pour 999 000$ a été entièrement rénovée au goût du jour

Parmi les propriétés les plus recherchées à Montréal, il y a les petites maisons de vétérans.

Ces demeures construites après la Seconde Guerre mondiale dans le but d’héberger des ouvriers forment chacune un carré presque parfait avec une toiture à deux versants, un petit porche ouvert ainsi qu’un grand espace gazonné à l’avant.

Cette maison de Rosemont actuellement en vente répond à tous ces critères. Toutefois, elle n’est pas restée figée dans le temps. Les propriétaires actuels ont entièrement rénové la maison pour la mettre au goût du jour.

Étonnamment, dans ce joli carré de maison, vous trouverez une suite des maîtres à l’étage, trois chambres à coucher supplémentaires au sous-sol, une longue cuisine parfaite pour cuisiner, un salon et une salle à manger à aire ouverte, une grande terrasse à l’arrière pour recevoir les amis et la famille, et bien plus encore!

Les rénovations ont été faites avec goût, alors, tout ce que vous aurez à faire, c’est de décorer l’endroit à votre image!

La maison est en vente pour 999 000$. À qui la chance?

Pour tous les détails et plus de photos, c'est ici.

