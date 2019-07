Un festival de vidéos de chat aura lieu cet été dans un cinéma de Montréal

Attention à tous les «crazy cat person» de ce monde, un festival de vidéos de chats débarque à Montréal cet été et vous ne voudrez pas manquer ça!

L’évènement se déroulera à la mi-août au Cinéma du Parc. À 19h, une compilation des dernières et meilleures vidéos de chats provenant des vidéoclips, d’animations et des petits bijoux de l’internet sera diffusée au plus grand plaisir des amateurs de félins. Vous en aurez pour 71 minutes!

En plus de laisser sortir des petits «awww» et probablement pleurer de rire devant des vidéos hilarantes, vous aiderez les chats car une partie des profits du festival sera remise à Réseau Secours Animal , la plus grande organisation sans euthanasie de Montréal dédiée au bien-être des animaux abusés ou abandonnés.

Encerclez donc la date du 15 août sur votre calendrier et achetez immédiatement votre billet en ligne sur le site du Cinéma du Parc . L’admission générale est de 13$, mais si vous avez entre 14 et 21 ans, ça ne vous coutera que 10$.

