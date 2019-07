Une grande foire de cuisine haïtienne aura lieu ce week-end

Si vous ne saviez pas encore quoi faire pour occuper votre week-end, ne cherchez plus.

La grande foire culinaire du festival Haïti en Folie est de retour pour sa 2e édition et elle se déroule les 27 et 28 juillet au Parc La Fontaine.

Les deux jours, entre 11 h et 23 h, vous êtes invités à découvrir la culture et les saveurs créoles grâce à la présence d’une variété de traiteurs et restaurateurs haïtiens de la métropole.

Parmi les participants, on retrouve Ti-Joe BBQ et sa poutine créole griot, le restaurant Sous le Palmier, le traiteur et restaurateur La Cayenne ainsi que plusieurs autres. Vous pourrez manger du poulet créole frit ou en sauce, du pikliz en accompagnement, le traditionnel fritay, beaucoup de griot, et plusieurs autres mets typiques et originaux.

Toute cette bouffe pourra aussi s’accompagner d’un verre (ou deux, ou trois) de rhum punch! La musique sera aussi de la partie pour vous faire bouger sous le soleil!

Bref, un rendez-vous tout en couleur et en saveurs! La programmation complète de la foire se trouve ici.

*Photo de couverture: Instagram @festivalhaitienfolie

Foire culinaire d’Haïti en Folie

27 et 28 juillet 2019 au Parc La Fontaine