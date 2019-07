C’est la fête de Harry Potter demain et ce bar de Montréal souligne ça en grand!

Le mythique personnage de J.K. Rowling, Harry James Potter, célèbre son 39e anniversaire le mercredi 31 juillet 2019. Oui, oui, Harry s'approche dangereusement de la quarantaine!

Pour souligner son anniversaire, le bar de sorcellerie par excellence de Montréal, Le Lockhart, organise une soirée spéciale. On vous y proposera un dessert spécialement conçu pour la fête du grand Survivant et tous les pichets seront à 50% de rabais entre 17 et 20h.

Bien entendu, même si les prix spéciaux sur l’alcool terminent à 20h, le party, lui, se déroulera jusqu’aux petites heures du matin!

Le Lockhart Montréal célèbre l’anniversaire de Harry

31 août 2019, dès 16h30