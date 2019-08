La plus grosse poutine au monde sera à Warwick et vous pourrez y goûter!

Amateurs de poutine, encerclez le 3 août 2019 sur votre calendrier, car c’est à cette date que le record Guinness de la plus grosse poutine risque d’être brisé!

C’est en 2015 à Trois-Rivières que le record a été enregistré avec une poutine de 2000 kg. Cette fois, trois fromageries québécoises – la Fromagerie du Presbytère, la Fromagerie de Warwick et la Fromagerie Victoria – vont tenter d’assembler une poutine de 2500 kg. L’événement prendra place au parc Fondation Étoiles d’Or de Warwick.

Cette quantité incroyable de poutine pourra nourrir jusqu'à 5000 personnes! Si vous voulez être présent pour assister à ce record et avoir la chance de manger une portion de la plus grosse poutine au monde, vous devez acheter un billet au coût de 10$.

En plus de battre le record Guinness et de permettre à des gens de se bourrer la face de poutine, les trois fromageries remettront 100% des fonds amassés à la Fondation À notre santé de l’hôpital Hôtel-Dieu d’Arthabaska. Cette fondation offre un soutien financier à l’hôpital afin que cette dernière ait les outils nécessaires pour soigner la population des régions de Victoriaville et de l’Érable.

Si vous voulez absolument assister à cet événement des plus insolites (mais également important et utile) et goûter à la poutine, vous pouvez déjà acheter votre billet dans l’une des trois fromageries. Des billets seront aussi disponibles le jour de l’événement au parc Fondation Étoiles d’Or jusqu’à 16h.

Record Guinness de la plus grosse poutine au monde

Le 3 août à Warwick dès 13h. La poutine sera servie à 18h.