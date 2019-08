Une école de sorcellerie ouvrira ses portes à Montréal, alors préparez vos baguettes!

Vous avez toujours voulu exercer vos pouvoirs secrets? Eh bien, vous n’avez peut-être jamais été aussi près de recevoir votre lettre de Poudlard.

Le 12 octobre, ceux qui le désirent pourront se familiariser avec les bases de la sorcellerie et peut-être se découvrir des superpouvoirs, puisque l’Institut de sorcellerie OSVALT invite les non-initiés à découvrir leurs talents cachés en sorcellerie.

Dans les locaux du Centre St-Jax, au centre-ville de Montréal, le cours sera offert sous forme de spectacle interactif.

L’Office québécois de la magie et sorcellerie a même donné sa permission pour que l'Institut OSVALT puisse accueillir des néophytes.

Et malgré le côté spectaculaire de la formation, son contenu n’en est pas moins on ne peut plus académique.

C’est le moment où jamais d'apprendre les rudiments des potions magiques et des herbes maléfiques. Sans oublier les essentiels divinations et sortilèges!