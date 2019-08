5 terrasses pour un 5 à 7 au soleil avant la fin de l’été

Les vacances sont terminées pour la grande majorité des gens et la routine se réinstalle tranquillement et l'école est même recommencée pour certains.

Pourtant, l’été n’est pas terminé et ça serait dommage de ne pas en profiter jusqu’à la dernière minute.

Voici donc cinq adresses à essayer pour un 5 à 7 réussi sur une terrasse.

1. Riva Montreal

Riva Montréal c’est LA nouvelle terrasse montréalaise où il fait bon boire un verre. Adjacent au Centre des Sciences dans le Vieux-Port, ce resto-bar extérieur propose du vin rouge, blanc, du prosseco, du champagne, de la bière et une belle liste de cocktails. Vous pourrez également casser la croûte en partageant un plateau de charcuteries ou encore des antipastis!

2, rue de la Commune Ouest

2. Alexandraplatz bar

Ce célèbre bar estival du Mile-Ex a annoncé qu’il fermerait définitivement ses portes à la fin septembre. C’est donc le moment d’y aller pour une dernière fois, ou encore finalement le découvrir si vous n’avez jamais osé y aller. Bières, vins, cocktails et spiritueux, tout le monde y trouvera son compte. Le Alexandraplatz est l’endroit idéal où décompresser après une grosse journée au boulot.

6731, avenue de l’Esplanade

3. Marcus Montreal

Le nouveau restaurant montréalais du réputé chef Marcus Samuelsson peut se vanter d’avoir la meilleure terrasse en ville où regarder le soleil se coucher sur le mont Royal avec un verre à la main. En plus de sa vue, l’établissement offre un sublime décor digne des plus grands restaurants de New York. Vous pouvez y prendre un verre dès 17 h 30 et en profiter pour goûter à quelques plats du célèbre chef! C'est aussi un bel endroit où sortir en amoureux!

Pssst: la toilette du Marcus vaut à elle seule le détour dans cet établissement...

1440, rue de la Montagne

4. Le Sainte-Élisabeth

Le pub européen du Quartier Latin abrite l’une des plus belles terrasses de Montréal. Vous pouvez y boire une pinte de bière bien fraîche (et à prix très raisonnable), le tout entouré de vignes qui grimpent sur de grands murs de briques. Les 5 à 7 ne sont jamais ennuyants au Sainte-Éli!

1412, rue Sainte-Élisabeth

5. Grenade

Pour une belle terrasse dans Centre-Sud, le Grenade est une bonne adresse à noter dans son carnet. L’ambiance y est toujours festive et les employés sympathiques. La terrasse est un petit oasis en pleine ville où les 5 à 7 peuvent facilement s’étirer puisque l’espace est chauffé lorsqu’il commence à faire froid.

1603, rue Ontario Est

*Photo de couverture: Instagram @inggyu