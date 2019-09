Cette maison à vendre à Saint-Joachim est l’endroit parfait où vivre d’amour et d’eau fraiche (et faire pousser ses légumes)

Vous êtes à la recherche du petit cocon parfait en nature où vous réfugier? Cette propriété de Saint-Joachim actuellement à vendre pour 789 000 $ pourrait très bien être votre demeure de rêve.

La maison et le vaste garage en bois naturel ont été construits en 2017 sur un terrain de près de 23 acres. C’est donc une construction neuve qui a l’air une jolie cabane dans les bois pleine de charme .

La base de la maison est parfaite pour vous offrir une décoration scandinave dont tous vos amis seront jaloux.

Ces derniers seront aussi très envieux de votre immense terrain boisé qui offre une vue directe sur le mont Sainte-Anne. Il y a aussi de grands espaces plats et dégagés parfaits pour y cultiver vos propres fruits et légumes, et qui sait, vous partir une petite entreprise de paniers biologiques! Une plantation de sapins existe déjà sur le terrain, donc pas de stress, vous aurez un magnifique arbre de Noël!

Cette propriété a tout pour plaire aux amateurs de plein air puisque vous pouvez faire de la randonnée pédestre, du ski de fond et de la raquette aux alentours.

Pour plus de photos et de détails, c’est ici .