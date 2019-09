Un immense concert en l’honneur du film culte Titanic aura lieu à Montréal

Arrêtez tout! La Place-des-Arts accueillera un concert classique en l’honneur du film culte Titanic en février prochain.

Après des spectacles mettant en vedette les films Star Wars et Jurrassic Park c’est au tour de Titanic de revivre sur écrans géants.

Après avoir conquis la foule en 1997 et après avoir remporté 11 Oscars dont ceux du meilleur réalisateur et de la meilleure musique, le Titanic peut se vanter d’être devenu un film emblématique.

Le spectacle sera porté par plus de 130 musiciens dont l’orchestre FILMharmonique, les Petits Chanteurs du Mont-Royal et quelques musiciens celtiques. Une soirée qui risque de vous faire vivre des motions fortes.

Le Titanic Live se déroulera le samedi et dimanche 8 et 9 février prochains. My Heart Will Go On... And Onnnnnnnn.... And Onnnnnnnnnnnn!

Tous les détails ici.