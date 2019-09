Cette carte des couleurs vous permet de savoir où aller en randonnée le week-end

Chaque année, c’est toujours la même chose. Le mois d’octobre arrive plus vite que prévu et on repousse toujours la fameuse randonnée qu’on s’était promise entre amis pour admirer les couleurs en se disant qu’on a encore le temps.

Or, la saison des couleurs n’est vraiment pas longue et on finit par la manquer quand elle est à son apogée, quand tout est orange, rouge et jaune.

Pour ne plus jamais que vous manquiez l’explosion des couleurs, il existe une carte interactive sur le site de Québec Original où vous pouvez suivre l’évolution des couleurs automnales.

Des mises à jour sont faites régulièrement afin que vous sachiez dans quel coin du Québec aller faire votre randonnée.

Un outil bien pratique à sauvegarder afin de pouvoir consulter la carte chaque année!