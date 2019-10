Ce nouveau motel-boutique mérite un road trip en Ontario

Si vous cherchez un endroit où passer un week-end spécial cet automne, le Prince Edward County est peut-être une bonne idée, car on y trouve un nouveau motel-boutique mid-century particulièrement cool.

Le Drake Motor Inn a ouvert ses portes au printemps 2019 dans le petit village de Wellington, à environ 4h de route de Montréal.

Le New York Times a dit de lui qu’il était une interprétation fantaisiste mais «irréprochable» des motels des années 70. Rien de moins!

Ce n’est pas vraiment surprenant, puisque le Drake Motor Inn est le petit frère de l’hôtel Drake Devonshire Inn, couru pour ses oeuvres d’art, sa belle terrasse au bord du lac Ontario, son vieux photomaton et son ambiance particulièrement artsy.

Le Drake Motor Inn est construit dans le même esprit, mais il s’agit d’une version «motel» et «dog friendly», qui ne compte que 12 chambres, toutes avec balcon privé.

L’établissement est situé à deux pas de la microbrasserie Midtown Brewing Company et à environ 3 minutes à pied du lac Ontario. On y trouve un coin «feu de camp» pour veiller à l’extérieur en été et une petite patinoire gratuite devrait faire son apparition cet hiver.

Comme beaucoup de choses dans le Prince Edward County, les prix pour une nuit sont relativement élevés. Attendez-vous à payer à partir de 229 $ par nuit si vous réservez maintenant sur le site pour les mois d’octobre ou novembre.

Vous aurez bien sûr accès au resto au bord du lac, au bar et aux expositions du Drake Devonshire Inn en séjournant au motel.