Un méga party Harry Potter aura lieu en novembre à Montréal

Les fans finis d’Harry Potter pourront sortir leurs costumes deux fois plutôt qu’une cette année!

En plus de se déguiser en leur personnage favori de la saga Harry Potter le jour de l’Halloween, les fans pourront revêtir à nouveau leurs costumes le 15 novembre prochain lors d’un méga party à thématique de sorciers!

C’est au Théâtre Rialto que cette grande soirée aura lieu. En plus de plonger dans l’univers d’Harry Potter, vous pourrez également déguster un verre de Bièraubeurre alcoolisée ou encore d’autres cocktails comme celui nommé Potion magique ou bien des shooters de sang magique.

Vous aurez aussi l’occasion de goûter la Love’s Pudding de Luna ou encore du popcorn à la Bièraubeurre.

Bien entendu, il y aura bien plus qui vous attend à ce party que simplement de l’alcool et un peu de bouffe. Dès votre arrivée, vous pourrez visiter la Cobblestone (Diagon) Alley pour y trouver votre baguette magique. Il y aura aussi des quiz afin de tester vos connaissances sur l’univers d’Harry Potter. Finalement, un DJ et un band seront présents pour vous faire danser toute la soirée!

Pour participer à ce gros party, vous devrez débourser 49$ et être âgé de 18 ans et plus. Les billets sont en vente dès maintenant !