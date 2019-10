21 activités à faire durant le long week-end

Le long week-end de l’Action de grâce est toujours un bon moment pour organiser une foule d’activités afin de profiter pleinement de l’automne et passer de bons moments entre amis.

Que vous ayez envie de partir à la découverte d’un nouveau coin de pays ou que vous vouliez tout simplement passer une soirée à faire la fête, cette liste d’activités devrait vous aider à passer un week-end inoubliable!

Voici donc 21 activités à faire durant le week-end de l’Action de grâce!

1. Se réserver une nuit dans un de ces 31 mini-chalets

Oubliez les hôtels, ces 31 mini-chalets sont parfaits pour passer un week-end loin de la ville et pour profiter pleinement du magnifique décor qu’offre l’automne!

Découvrez les 31 mini-chalets ici.

2. Danser toute la nuit

Il n’y a rien de plus l’fun que de sortir danser! L’équipe de Silo 57 a donc répertorié une liste des meilleurs endroits où sortir danser à Montréal.

3. Faire la tournée des microbrasseries de Montréal

Si vous avez envie de prendre une bière sur une terrasse au soleil ou simplement découvrir de nouveaux produits, voici 14 microbrasseries de Montréal à essayer au moins de fois dans sa vie.

4. Découvrir l’exposition ultra instagrammable HideSeek

L’exposition HideSeek promet une immersion dans un monde amusant et très #instagrammable! Elle a lieu dès le 12 octobre! Tous les détails ici.

5. Essayer la nouvelle buvette Les Oiseaux Rares à Rimouski

Pour ceux qui planifient une petite sortie hors de Montréal, la buvette de vin nature Les Oiseaux Rares situé à Rimouski vaut définitivement le détour. Vous pourrez en profiter aussi pour admirer les décors à couper le souffle de ce coin de la province.

6. Aller cueillir des courges

La saison des pommes est presque terminée, l’heure de la cueillette de courges est donc de mise. Enfilez un joli pull de laine et partez à la découverte des plus beaux endroits où cueillir des courges !

7. S’offrir un petit après-midi de lecture dans un café-librairie

Vous restez à Montréal pour le week-end? Profitez-en donc pour vous offrir un après-midi de relaxation dans un joli café-librairie. Feuilleter un roman en sirotant un latté... C’est le bonheur!

8. Faire une randonnée pour voir les couleurs

La saison des couleurs est bien entamée et c’est le moment idéal de partir faire une petite randonnée pour en profiter. Cette carte des couleurs vous permet de savoir où aller pour voir les plus beaux décors de la province.

9. Partir «sur le fly» à Boston

Boston est une ville qui a beaucoup à offrir et son décor en automne est encore plus beau. Sortez votre passeport, voici 14 raisons de partir à Boston ce week-end !

10. Participer à ce labyrinthe «Harry Potter»

Un immense labyrinthe dans un champ de maïs se trouve à 1h de Montréal. Et en plus, le thème cette année est inspiré de la saga Harry Potter. Tous les détails ici.

11. Partir en road trip dans le Maine (hors saison c’est encore mieux!)

Le Maine a beaucoup à offrir. Même si ce n’est plus la haute saison et que se baigner n’est plus vraiment une option, partir à la découverte du Maine vaut la peine!

12. (Re)Découvrir Sutton

Pour les amoureux du plein air, Sutton est une destination de rêve. Randonnée, piste cyclable, parcs nationaux et plus encore... S’offrir une petite escapade à Sutton est un excellent moyen de décrocher le temps d’un week-end!

13. Avoir la chienne dans l’une de ces sept maisons hantées

Si vous avez envie de relever des défis, il existe de nombreuses maisons et parcours hantés où vous pourrez vous «challenger» ce mois-ci.

14. Voler au-dessus du canyon Sainte-Anne

Imaginez pouvoir parcourir le magnifique canyon Sainte-Anne à plus de 90 mètres de hauteur dans un manège qui roule à 50 kilomètres-heure! Une activité qui s’adresse aux plus téméraires seulement! Tous les détails ici.

15. S’offrir une nuit dans un motel «cute»

Il existe de nombreux motels qui valent le détour. Si vous voulez vous offrir un week-end unique, cette liste de motels cutes devrait vous aider à choisir où réserver.

16. Faire de l’escalade (et boire un verre) à Bromont

Bromont est magnifique en automne. Profitez donc du long week-end pour aller explorer la région et vous arrêter au Backbone Boulder, un café-buvette où il est possible de faire de l’escalade.

17. Manger des dumplings à volonté

Pas besoin de quitter la ville pour profiter pleinement du long week-end! Ce joli restaurant propose un menu de dumplings et riz frit à volonté pour seulement 25$. Tous les détails ici.

18. Se la couler douce dans ce spa «secret» sur le Plateau

Vous ne le saviez peut-être pas, mais le Plateau Mont-Royal abrite un spa «secret» sur le toit d’une ancienne église... Tous les détails ici.

19. S’offrir une pause café au Olodge Café de Saint-Sauveur

Après une randonnée dans le coin de Saint-Sauveur, offrez-vous donc une petite pause bien méritée au Olodge Café. En plus d’y boire un bon latté, vous pourrez magasiner des produits de plein air. Une belle adresse à découvrir. Tous les détails ici.

20. Visiter la grange de livres du vignoble Clos de l’Orme blanc

Il existe une grange remplie de livres à environ 1h de route de Montréal. Ce petit havre de paix est l’endroit parfait où aller si vous avez envie d’un road trip d’une journée!

21. Faire une randonnée dans Charlevoix

Pour ceux qui voudraient sortir de la ville, voici une liste des 5 plus belles randonnées à faire dans la région de Charlevoix.

