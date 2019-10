Des artisans montréalais réinventent le design de t-shirts de groupes musicaux iconiques

«Illustrations de coin de table s’inspirant de traductions boiteuses issues de l’iconographie de la musique.» Voilà comment se décrit l'entreprise montréalaise Les Roches qui roulent, qui offre des t-shirts de bands... réinventés!

Cette jeune entreprise locale s’amuse à recréer les logos iconiques de musiciens internationaux en leur donnant une touche «québécoise» qui fait sourire.

Le groupe The Velvet Underground devient donc «Le Velours souterrain», Joy Division se transforme en «Division de la joie» et l’album iconique de Pink Floyd, The Dark Side of The Moon, est renommé «Le côté sombre de la lune».

Ces créations sont en vente au prix de 25$ sur leur site Etsy.

Pour tout savoir sur Les Roches qui roulent, c’est par ici .