Mini-chalets à louer: 27 cocons parfaits pour profiter de l'hiver

Cabanes perchées dans les arbres, dômes transparents dans lesquels admirer les flocons, shacks de luxe pour décrocher du quotidien: les options de micro-chalets sont nombreuses dans notre belle et froide province! Pour profiter de l’hiver à fond cette année, rien de mieux que de prévoir un séjour en nature dans l’un d’entre eux.

Voici une foule d’options intéressantes pour vous: des classiques, des nouveautés et quelques secrets bien gardés, tous ouverts 12 mois par année. Certains de ces hébergements sont tout équipés (lire: avec cuisinette et salle de bain), d'autres sont plus rustiques.

MICROCHALETS EN FORÊT

1. Les chalets-conteneurs, L’Anse-Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean (Nouveauté!)

Chez Les microchalets D’Édouard, dans le fjord du Saguenay, vous pouvez loger dans des microchalets originaux et de plus en plus populaires appelés «Coolbox», qui sont conçus à partir de conteneurs, et ce, par une entreprise du Lac-St-Jean. Situés tout près de la station de ski Mont-Édouard, les quatre microchalets d’Édouard sont mignons et tout équipés (cuisine, salle de bain, literie... et même poêle à fondue!).

2 à 4 personnes/À partir de 125 $ par nuit

2. La loge scandinave, Canton de Stanstead, Cantons-de-l’Est (Nouveauté!)

Un spa nordique complet à même votre petit chalet scandinave: voilà ce qu’offre le nouveau site d’hébergement et de ressourcement en forêt Les Loges. Plus grande qu’une micromaison, votre loge comprendra un jacuzzi, un sauna sec et une chute d’eau froide sur la terrasse et un sauna vapeur à l’eucalyptus à l’intérieur. Il y a aussi un foyer, bien sûr! Pour l’instant, le site ne compte qu’une seule unité, mais deux autres devraient ouvrir ce printemps.

Jusqu’à 2 personnes/À partir de 250 $ par nuit

3. La mini-maison sur glace, Salaberry-de-Valleyfield, Montérégie

Vous connaissez le Flotel? C’est un petit hôtel construit à partir de conteneur, situé directement dans la baie du lac Saint-François. Il flotte sur l'eau en été et repose sur la glace en hiver! Chacune des 6 chambres de l’établissement est comme une mini-maison privée avec cuisinette, salle de bain et terrasse avec vue. Unique!

2 à 3 personnes/À partir de 99$

4. Les cabines Laö, Racine, Cantons-de-l’Est

«Une chambre d’hôtel entourée d’arbres et d’animaux sauvages»: voilà la description attrayante des nouvelles cabines écologiques et contemporaines du site Laö Cabines Nature, en location depuis l'été 2019. Six d’entre elles sont sur pilotis, deux sont sur roues. Elles sont dotées de toilettes à compost et certaines ont aussi des douches écologiques. Jacuzzi sur le site!

2, 4 ou 6 personnes/À partir de 85$ (sur roues) ou 135$ (sur pilotis) par nuit

5. La Cabana, Labelle, Laurentides

Perché sur un rocher au milieu des bois, ce chalet lumineux, sans électricité ni salle de bain, est un havre de paix chez Kayak & Cabana. L'été, le lieu est fameux pour ses descentes en SUP et en kayak sur la rivière Rouge. L'hiver, on chausse plutôt ses raquettes avant de flâner près du foyer.

2 ou 3 personnes/119$ par nuit, pour 2

6. Les Pignons des bois, Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides (Nouveauté!)

Envie de faire du «glamping» d'hiver? Le Camping du Domaine Lausanne est désormais ouvert à l'a nnée, tant pour le camping régulier que pour le prêt-à-camper. Parmi vos options de cabanes à louer: les nouveaux et triangulaires «pignons des bois» (sans services mais avec poêle à bois), accessibles uniquement à pied grâce à un sentier d'environ 1 km. Des tipis mi-toile, mi-bois et des «tentes boréales» sont aussi en location tout l'hiver.

Jusqu’à 6 personnes/126,11$ par nuit

7. Les repères scandinaves, Les Éboulements, Charlevoix

D’inspiration scandinave, les trois types de micro-chalets de Repère Boréal sont parfaits pour se coller en admirant les étoiles. Si vous voulez une expérience plus rustique, louez le Maïkan (sans salle de bain). Si vous voulez un peu plus de confort, optez pour le Shiship (toilette au compost) ou le Mashk (salle de bain). Peu importe votre choix, vous aurez tout ce qu'il faut pour cuisiner et dormir comme des marmottes, ainsi qu'un accès à la zone spa.

Jusqu’à 4 personnes/À partir de 199$

8. Le Kübe et ses voisins, Saint-Sauveur, Laurentides

Chimo Refuge, qui se décrit comme un «centre de vacances insolites» vous offre plusieurs prêts-à-camper (sans salle de bain), dont le Kübe, un refuge de bois avec un plafond de 3 m et de chouettes lits superposés. Jetez aussi un coup d’œil à sa voisine: la triangulaire Stella. N'oubliez pas vos raquettes et vos skis de fond, car le domaine abrite de nombreuses pistes.

Jusqu’à 6 personnes/À partir de 140$ par nuit

9. Les mini-chalets Hom,Val-des-Monts, Outaouais

Tout équipés et luxueux, le Huard et le Héron sont deux microchalets modernes situés au bord du lac McGregor. Vous aurez votre jacuzzi extérieur avec vue pour vous réchauffer ainsi que votre accès aux berges. L’endroit s’appelle Hom Mini-Chalets.

2 à 4 personnes/258,75$ par nuit

10. Le Shak de luxe, Sutton, Cantons-de-l'Est

Un refuge au look urbain offrant le confort et les équipements d’un condo au pied du mont Sutton et du parc d'environnement naturel de Sutton: voilà ce que proposent les sept Shaks du Domaine Kabin Sutton, qui compte 52 km de sentiers de rando. Vous aurez aussi votre jacuzzi privé sur la terrasse.

2 adultes et 2 enfants/À partir de 223$ par nuit

11. La mini-maison au spa, Mandeville, Lanaudière

Aller au spa, c’est bien. Mais dormir sur place ensuite, c’est encore mieux. Au Natur’eau Spa et Chalets, vous trouverez quatre mini-maisons toutes neuves. Décor épuré, confort, lit douillet et équipement complet comme chez soi.

2 personnes/À partir de 139$ par nuit

12. Le loft écologique, Sutton, Cantons-de-l’Est

Lits suspendus, bain sur roulettes, poteaux de pompier et roues ou vélos stationnaires générateurs d’électricité: les Zoobox de chez Vertendre sont originaux, en plus d’être tout équipés et 100% autonomes en énergie.

4 ou 6 personnes/À partir 130$ à 225$ par nuit, environ

13. Le chalet traditionnel version mini, Sainte-Lucie-de-Beauregard, Chaudière-Appalaches

Ceux qui ne jurent que par les bons vieux chalets de bois seront ravis de loger dans ceux du domaine Micro-Chalets des Appalaches, près du parc régional des Appalaches. Ils sont équipés, mais n’ont pas de salle de bain. Le domaine loue aussi un «pod».

2 à 4 personnes/À partir de 98,50$ par nuit

BULLES & DÔMES

14. La méga bulle, Saint-Calixte, Lanaudière

Deux types de bulles transparentes vous sont proposées aux Pieds sur Terre: des bulles doubles et une bulle «de groupe» pour six adultes. Dans les deux cas, vous aurez l’électricité, une salle de bain rustique, un coin spa à l’extérieur ainsi qu’une terrasse et un BBQ. Et une inoubliable vue sur les étoiles, bien sûr. Les unités sont chauffées en hiver et dotées d'un couvre-matelas chauffant!

2 ou 6 personnes/À partir de 160$ par nuit

15. Le dôme luxueux, Petite-Rivière-Saint-François, Charlevoix

Installés à flanc de montagne et équipés comme une véritable maison, les dômes de Dômes Charlevoix font rêver avec leur décor raffiné et leur petite terrasse avec jacuzzi privé. En plus, ils offrent des vues sublimes sur le fleuve.

Jusqu’à 4 personnes/À partir de 295$ par nuit

16. Le nid d’amour, Mont-Tremblant, Laurentides

Depuis l'été 2019, on peut passer la nuit dans l’un des romantiques dômes «Love Nest» du domaine Bel Air Tremblant. On nous offre un nid douillet apaisant avec salle de bain complète, lit king, cuisinette et jacuzzi privé extérieur. Qui dit mieux?

2 personnes/À partir de 230$ par nuit

CABANES DANS LES ARBRES

17. Les cabanes avec vue, Sutton, Cantons-de-l’Est

Nichées dans les érables, les huit cabanes de bois du Diable Vert sont intimes, rustiques et à distance de marche du pavillon de services. Elles offrent de magnifiques vues, tant sur les montagnes de la région que sur celles du Vermont.

2, 4 ou 8 personnes/À partir de 119$ par nuit

18. Les refuges perchés, Mont-Tremblant, Laurentides

Envie d’un séjour de glamping dans les Laurentides? Les belles cabanes dans les arbres des Refuges Perchés sont construites à la main, au bord d’un lac, dans une forêt tranquille dans laquelle on circule seulement à pied. Il y en a 10 (dont une yourte en bois) parmi lesquelles vous pourrez choisir.

4 ou 6 personnes/À partir de 109$ par nuit

19 . Les cabanes sur pilotis, Notre-Dame-de-la-Merci, Lanaudière

Perchées sur au coeur de la forêt, les 9 cabanes sur pilotis de chez Kabania sont ouvertes 365 jours par année et dispose chacune d'un poêle à bois pour vous garder bien au chaud. Pour cuisiner, vous irez dans le pavillon communautaire, qui dispose d’une chouette véranda. Les blocs sanitaires sont aussi dans la zone commune.

2 à 4 personnes/À partir de 110$ par nuit

ROULOTTES

17. Le chalet-camion, Saint-Élie-de-Caxton, Mauricie (Nouveauté!)

Après les autobus et les mini-vans convertis, voici le «camion de trucker» métamorphosé! Au Rond Coin, à Saint-Élie-de-Caxton, on peut désormais passer la nuit en forêt dans un véritable «poids lourd» à la déco chaleureuse et industrielle. Sièges de camion et lit pour deux vous attendent dans la cabine; coin cuisine, comptoir et poêle à bois vous accueillent dans la remorque. Le poids lourd, qui a été inauguré en octobre, a l’électricité, mais pas de salle de bain. Le bloc sanitaire est à proximité.

2 personnes/À partir de 135$ par nuit

18. Le wagon de berger, Labelle, Laurentides

Au bord de la rivière Rouge, chez Kayak & Cabana, cet abri fait de cèdre est un parfait cocon pour les amoureux. Son look s’inspire des habitations des bergers d’autrefois. Éclairage à la batterie, lit double, poêle à combustion lente; toilettes et douches à l’accueil. Bois de chauffage fourni. Raquettes en location. N'oubliez pas vos pantoufles!

2 personnes/119$ par nuit

19. La roulotte gitane, St-Élie-de-Caxton, Mauricie

Dans le village de Fred Pellerin, le Rond Coin offre divers hébergements originaux, dont une romantique roulotte gitane, décorée avec tout ce qu’il faut de rideaux vaporeux et de chandelles pour s’éclairer le soir. Vous aurez accès au pavillon sanitaire ainsi qu’à la yourte-café-salle de spectacle à l’entrée.

2 personnes/À partir de 95$ par nuit

20. Les Airstream d'hiver, Sutton, Cantons-de-l’Est

Deux caravanes Airstream bien lustrées, bien rétro et bien rénovées vous accueillent dans la forêt du Diable Vert, été comme hiver.Apportez votre réchaud, votre vaisselle, votre sac de couchage et installez-vous confortablement dans vos meubles en acier inox! Bloc sanitaire à deux pas.

Jusqu’à 4 personnes/À partir de 109$ par nuit

PODS & IGLOO

24. Le pod dans les bois, Sutton, Cantons-de-l’Est

Les «pods» du Diable Vert ont de petits airs de maison de fée. Écologiques, confortables et rustiques (toilette sèche extérieure), ces abris sont faits pour ceux qui souhaitent s’offrir un séjour de glamping original sous la neige.

2 personnes/À partir de 99$

25. Le pod au spa, Mandeville, Lanaudière

On peut désormais vivre l’expérience du «pod» au spa nordique Natur’eau. Passez la journée dans les saunas et les bains chauds, puis allez poursuivre la relaxation dans votre petit refuge pointu tout équipé (avec salle de bain et cuisine).

2 personnes/À partir de 119$

26. L’igloo de bois, Saint-Élie-de-Caxton, Mauricie

Il existe un igloo quatre saisons sur le site du Rond Coin. Il est fait de bois, il est doté d’un puits de lumière et il ressemble un peu, de l’intérieur, à un chalet de montagne. Éclairage électrique, cuisine au gaz, poêle à bois à l’intérieur et bloc sanitaire à proximité.

Jusqu’à 4 personnes/À partir de 105$ par nuit

DANS LES PARCS

27. L’EXP, un peu partout au Québec

Cela fait déjà plusieurs années que les visiteurs des parcs nationaux du Québec peuvent profiter des EXP, des chalets pour deux, modernes et tout équipés. On les retrouve dans la plupart des parcs, dans des lieux boisés et intimes. Une valeur sûre.

À partir de 141$ par nuit + l’accès journalier au parc