Mauvaise nouvelle pour les fans du festival Heavy Montréal

C’est jour de deuil pour les rockeurs montréalais puisqu’il semblerait que l’édition 2020 du festival Heavy Montréal n’aura pas lieu.



Les organisateurs du festival ont annoncé un peu plus tôt ce jeudi que l’évènement ferait relâche à l’été 2020.

Selon le site 99scenes.com, la rumeur comme quoi Heavy Montréal n’aurait pas lieu en 2020 se faisait de plus en plus insistante dans les dernières semaines. Rappelons que le festival avait également fait relâche en 2017. À ce moment-là, de trop nombreux spectacles rock allaient être présentés à Montréal et il était plus sage de passer son tour pour organiser le festival.





Malgré tout, l’annonce a fait de nombreux mécontents sur les réseaux sociaux et c’est plus de 800 abonnés Facebook qui ont réagi fortement sous la publication.





En espérant qu’Heavy Montréal soit de retour en force en 2021!

Ne manquez pas nos dernières capsules!