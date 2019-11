Il y a des vols VRAIMENT pas chers pour le Japon actuellement

Vous avez déjà des plans de voyage pour cet hiver? Oubliez-les. Il y a actuellement des vols aller-retour entre Montréal et Tokyo à partir de 446 $, taxes incluses. À ce prix-là, on se sent presque obligé de réserver!

Ces billets d’avion à petit prix sont offerts pour des voyages entre janvier et mars 2020 avec la compagnie japonaise Ana.

C’est le site de recherche de deals Flytrippers qui nous a mis la puce à l’oreille. Vous pouvez retrouver tous les vols Montréal-Tokyo en consultant cette page ainsi que cette page (il y a deux aéroports à considérer).

Le site Yulair a également annoncé ces aubaines incroyables à tous ses abonnés. Vous pouvez consulter cette page pour voir la liste de toutes les dates trouvées.

Les deux sites ont aussi déniché de très bons prix (sous les 550 $) pour des départs vers les villes japonaises de Kobe et d’Osaka.

Ces aubaines sont évidemment très volatiles, alors faites vite si vous comptez en profiter.

Et sachez que, selon Flytrippers du moins, un vol Montréal-Tokyo autour de 440 $ c’est du jamais vu... à vie!