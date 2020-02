Un méga party RuPaul's Drag Race s’organise à Montréal

Le prochain vendredi 13 risque de ne pas porter autant malheur qu’à l’habitude car c’est à cette date que vous pourrez vous déhancher toute la nuit sur les chansons entendues à RuPaul’s Drag Race.

• À lire aussi: L’artiste TAVA ouvre un café et centre de boxe dans le Vieux-Montréal

En effet, un grand party coloré sous le thème de cette télésérie se prépare pour le mois de mars au Cabaret Berlin de la rue Sainte-Catherine.

Les fans de l’émission et de Mama Ru sont invités à danser sur les chansons qui ont donné lieu aux meilleures scènes de lipsync à la télévision. Les chansons de Ru Paul et des autres juges et participants joueront également au cours de cette soirée.

Attachez votre tuque car des danseurs dignes du Pit Crew vous accompagneront sur la piste de danse et il y aura une performance d’une drag queen surprise.

Le coût d’entrée pour cette incroyable soirée est fixé à 12$.

RuPaul’s Drag Race Dance Party

13 mars 2020 dès 22h

Ne manquez pas nos dernières vidéos!