5 idées de «dates» originales à organiser avec son amoureux ou amoureuse

La Saint-Valentin approche à grands pas et vous êtes à la recherche de la sortie parfaite à faire en amoureux?



Le 14 février est une journée spéciale pour la plupart des couples. On peut donc se permettre le petit luxe de ne pas accorder trop d’importance au montant sur la facture.

Voici donc cinq idées de sorties originales à faire avec son amoureux ou son amoureuse pour la date parfaite!



1. Revivre sa première date

Ça fait quelque temps que vous sortez avec votre douce moitié et vous souhaitez raviver la flamme un peu? Revivez donc votre toute première date. Donnez-vous rendez-vous au restaurant ou au bar où l’étincelle s’est allumée et essayez de reproduire la même soirée en commandant le même plat ou le même cocktail. En plus de vous rappeler d’excellents souvenirs, ce sera super romantique.

2. Organiser un staycation

Dans un monde idéal où les jours de congé sont infinis, vous pourriez «foutre le camp» à Paris pour un week-end à boire du champagne et manger des macarons. Comme c’est rarement le cas, optez pour un Airbnb ou un hôtel en ville et amusez-vous à jouer les touristes. Le charmant loft du Vieux-Montréal qui possède une vibe californienne pourrait être le havre de paix par excellence pour ce week-end d’amoureux!

3. Faire de l’escalade

Pour les plus sportifs, une sortie à l’escalade pourrait être la date de Saint-Valentin parfaite. À Montréal, il y a de plus en plus de centres où en faire. On vous propose d’opter pour le Café Bloc qui vient d’ouvrir au centre-ville, car en plus d’être un centre d’escalade, l’établissement a aussi une section-bar où vous pouvez vous installer et boire une bonne pinte de bière de microbrasserie. Sinon, les succursales du Bloc Shop ont un coin café et une section où vous pouvez jaser!

4. Magasiner le kit de l’autre pour une soirée au restaurant

Pour rendre une sortie au restaurant originale, commencez la date au centre d’achat où chacun aura le mandat de trouver le kit parfait pour sa douce moitié. Réservez ensuite dans un restaurant chic où vous pourrez partager une bonne bouffe en buvant du vin dans votre bel ensemble choisi pour votre chum ou votre blonde!



5. Se faire faire un matching tattoo

Les plus téméraires voudront peut-être réserver une séance de tatouage chez leur tatoueur préféré afin d’immortaliser leur amour? Oubliez le signe chinois qui signifie courage sur l’épaule et optez plutôt pour un petit dessin qui rappelle une étape importante dans votre vie de couple. Et si vous n’êtes pas du genre matching tattoo, allez-y avec un tatouage différent pour chacun. L’important c’est d’y aller ensemble!

Comme mentionné plus haut, à la Saint-Valentin c’est important de gâter son couple.

Bonne date!

