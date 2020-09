Malefycia organise un jeu anxiogène sur 48h à travers l’île de Montréal pour l’Halloween

À défaut de pouvoir tenir son habituelle maison hantée gore et anxiogène en raison de la pandémie, l’équipe de Malefycia organise une tout autre expérience sous forme de jeu de piste à travers la ville de Montréal.

L’évènement spécial appelé Malefycia Gate se déroulera sur une période de 48h. Un premier indice sera envoyé aux participants le 30 octobre à 15h. À ce moment-là, une quête où les participants devront travailler fort mentalement et faire preuve d’un grand courage commencera.

Le jeu a été conceptualisé en s’inspirant de l’aspect anxiogène de la maison hantée de Malefycia. Vous pouvez donc vous attendre à une expérience angoissante, comme Malefycia sait si bien les créer.

Cette quête se veut un processus d’initiation afin de sélectionner un seul et unique gagnant. La personne qui arrivera le premier à la «transaction finale» après avoir résolu toutes les énigmes et parcouru la ville pendant 48h remportera la somme de 10 000$ à la destination finale.

Vous avez compris, Malefycia Gate est une course contre la montre que vous n’êtes pas près d’oublier!

Ceux et celles qui veulent participer à cette expérience angoissante doivent s’inscrire, dès que possible, sur le site de Malefycia. Le coût pour participer est de 45$ et les places sont limitées à 2000 personnes.

L’expérience commence le 30 octobre 2020 à 15h

