COVID-19: Opération Nez rouge n'offrira pas de service de raccompagnement cette année

Le temps des Fêtes sera certainement bien différent cette année. Après l'annulation du fameux défilé du père Noël, voilà que c'est au tour du service de raccompagnement Opération Nez Rouge de prendre une pause.

En effet, Opération Nez rouge a annoncé plus tôt cette semaine qu’elle n’offrira pas son traditionnel service de raccompagnement pendant la période des Fêtes en raison de la pandémie de COVID-19.

«Dans le contexte sanitaire actuel et après analyse de son impact sur la logistique du service, en collaboration avec la Santé publique, l’Opération Nez rouge a choisi de ne pas mettre en place, cette année, son service de raccompagnement, volet bien connu de sa campagne de sensibilisation déployée durant le temps des Fêtes», a indiqué l’organisme à but non lucratif, comme le rapporte le Journal 24h.

Une autre triste nouvelle!

