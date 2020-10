Un méga party virtuel avec DJ Abeille en direct aura lieu ce vendredi

Après plus de 7 mois sans sortir danser avec sa gang d’amis dans son bar préféré... Il est grand temps de lâcher son fou!

Voilà pourquoi DJ Abeille a décidé d'organiser un méga party virtuel ce vendredi 16 octobre.

Vous êtes donc invités à recréer une ambiance de boîte de nuit dans votre logement afin de participer au High Vibe Party qui aura lieu ce vendredi de 21h à 22h15 sur la chaine YouTube et Twitch de Dj Abeille.

«C'est avec un son parfois afrobeat, house, trap, hip hop et dance que je nous invite à nous laisser aller, sans jugement. Le mouvement (avec ou sans un p'tit drink ;)) crée un sentiment de liberté et de joie, et nous en avons besoin plus que jamais!» peut-on lire sur l'évènement Facebook du party.

Suivez le party ce vendredi dès 21h sur Twitch ici et sur Youtube ici.

La gang de Silo 57 vous rappelle toutefois que c’est hyper important de ne pas vous rassembler en gang physiquement dans un même appartement!

16 octobre de 21h à 22h15

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

