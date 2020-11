Montréal se classe parmi les 10 destinations «foodie» du monde qui gagne à être connues

Pas besoin de se rendre bien loin pour dépayser ses papilles! Chef’s Pencil, un site web bien connu dans le monde de la restauration à travers la planète, a classé Montréal parmi les 10 destinations «foodie» qui gagne à être connues à travers le monde.

La métropole se classe en effet en 9e place, tout juste après Hong Kong et avant Napoli.

Chef’s Pencil mentionne que Montréal a bien plus à offrir que des bagels, de la poutine et du smoked meat, bien que ces derniers soient délicieux. La journaliste, qui a consulté 250 chefs et «foodies» afin de rédiger ce classement, mentionne que la nouvelle tendance des petits restaurants qui mélangent des styles et cultures est hyper intéressante. Des restaurants comme Beba et Tiers Paysage sont mentionnés en exemple.

Le retour en force des restaurants plus «haut de gamme» dans la métropole est aussi mentionné comme l’une des raisons pour lesquelles Montréal est une destination «foodie» à découvrir. La venue du réputé chef vedette Marcus Samuelsson avec le restaurant Marcus du chic hôtel Four Season’s Hôtel a définitivement fait tourner bien des têtes en direction de notre ville cette année.

La philosophie du «mangez moins, mangez mieux» que beaucoup de restaurants ont adoptée dans les dernières années semble donc redonner un vent de fraicheur la scène culinaire montréalaise et on ne peut que s’en réjouir!

En attendant de pouvoir découvrir les autres villes et scènes culinaires du classement de Chef’s Pencil, voyageons dans notre propre ville et encourageons les restaurants montréalais qui ne l’ont vraiment pas facile actuellement avec les restrictions liées à la lutte contre la pandémie!

Vous pouvez consulter le classement en entier sur le site de Chef's Pencil.

