5 artistes québécois à découvrir pour diversifier vos listes de musique

Habituellement, on a les festivals et les évènements culturels pour assister aux spectacles de nos artistes favoris, mais aussi pour découvrir une tonne de nouveaux talents.

2020 ne nous a malheureusement pas permis de nous rassembler au quartier des spectacles de Montréal, sur l’île Sainte-Hélène ou encore dans la bouette à Montebello, mais les artistes n’ont pas fait relâche et de nouveaux visages méritent d’être connus.

En ayant accès à l’impressionnant catalogue musical de QUB musique, festivals ou non, vous aurez la chance de découvrir de nouveaux talents d’ici et d’ailleurs. C’est plus de 60 millions de chansons qui se trouvent sur cette plateforme québécoise, à écouter sur votre mobile.

Voici donc 5 artistes québécois à découvrir qui se trouvent sur QUB musique :

1. Sophia Bel

Cette chanteuse et productrice montréalaise fait dans la pop qui emprunte au rock, mais aussi au punk et trip hop. Elle vient de sortir le deuxième chapitre de son premier EP Princess of the Dead et vous risquez de vous laisser entrainer par sa musique qui rappelle celle qui jouait dans les clubs au début du deuxième millénaire.

2. Maya Malkin

La demie du talentueux duo Motel Raphaël, Maya Malkin, a profité du moment de répit offert par la pandémie pour présenter son projet solo avec la chanson Hostage. La chanteuse originaire de Montréal habite maintenant Toronto et propose de la musique pop en anglais.

3. Corridor

Le groupe Corridor gravite dans l’univers musical québécois depuis quelques années déjà, mais c’est son troisième album sorti en 2019, Junior, qui l’a officiellement «mis sur la map». Si vous aimez le rock soigné et nostalgique, vous allez adorer ce que propose Corridor.

4. La Faune

Derrière La Faune, il n’y a qu’un seul homme : Jérémie Essiambre. L’artiste aux multiples talents chante, mais joue aussi de la guitare, de la basse, de la batterie, du clavier et bien d’autres. Sachant ça, vous serez d’autant plus impressionné par les deux premières chansons lancées par l’artiste en 2020.

5. Simon Kearney

Si vous cherchez une musique entrainante sur laquelle danser dans votre appart pour vous remonter le moral, vous devez absolument télécharger du Simon Kearney. Sa pop’n’roll vous plongera directement dans la bonne humeur.

