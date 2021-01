Un chalet «WOW» de 5 chambres et avec accès au lac McCaskill pour 599 000$ à L’Ascension

Ce chalet entièrement rénové au goût du jour est une belle option pour ceux qui se cherchent un pied-à-terre dans les Laurentides.

Remax

Située à L’Ascension, cette propriété offre une magnifique vue sur le lac McCaskill.

Remax

L’aire ouverte offre un look moderne et permet de recevoir la famille et les amis pour des week-ends mémorables au lac.

Remax

Le chalet comprend 5 chambres, deux salles de bain, une salle d’eau et une grande véranda.

Remax

L’espace extérieur est très bien aménagé avec une terrasse où boire son café le matin et un spa.

Difficile de ne pas s’imaginer se réfugier de temps à autre dans une maison de ce genre.

Remax

Sachez qu’il est aussi possible de faire de la location à court terme avec cette propriété.

Patrick Fargnoli de Remax s'occupe de la vente de cette propriété pour la somme de 599 000$.

