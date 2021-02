Le Café Oui Mais Non organise un jeu de rencontres pandémiques pour faire changement de Tinder

Rencontrer l’âme sœur est plus compliqué que jamais, surtout maintenant que tout le monde reste à la maison. Après avoir fait le tour de vos applications de rencontres... que vous reste-t-il?

Eh bien, le Café Oui Mais Non a décidé d’organiser un jeu de rencontres afin de vous aider à trouver l’amour, ne serait-ce qu'une personne smatte avec qui jaser.

Le concept est simple: à votre prochaine visite au café, vous n’avez qu’à inscrire votre nom, votre courriel et votre numéro de téléphone sur un papier et à les laisser dans la section qui vous interpelle le plus.

Vous pouvez aussi piger un papier et contacter la personne qui s’y trouve. Pas plus compliqué que ça!



Voilà une bonne raison de sortir s’acheter un café!

72 rue Jarry Est, Montréal

