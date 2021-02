Un duplex au design Japandi à vendre dans La Petite-Patrie pour 895 000$

La folie des duplex est loin de s’essouffler, surtout quand on tombe sur des propriétés comme celle-ci. Ce duplex idéalement situé dans le quartier Rosemont La Petite-Patrie est présentement à vendre pour 895 000$.

Proprio Direct

À ce prix, les futurs propriétaires obtiendront deux unités entièrement rénovées et clé en main.

Proprio Direct

L’unité principale est un 5 1⁄2 composée de trois chambres à coucher et de deux salles de bain. On y retrouve aussi une cuisine avec un bel ilot et une aire ouverte.

Proprio Direct

L’unité possède également un accès au sous-sol haut de 7 pieds et à la cour.

Proprio Direct

Le deuxième logement est un 4 1⁄2 composé de deux chambres et d’une salle de bain.

Proprio Direct

Les futurs acheteurs de ce duplex pourraient recevoir un revenu potentiel de plus de 46 000$.

Découvrez l’intérieur complet de la propriété dans la vidéo ci-haut.

La jolie propriété est à vendre par David Pontbriand de Proprio Direct.

Découvrez d’autres propriétés à vendre ici :

s

s

s

s

s