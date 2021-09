Festival DISTRIX: un événement gratuit qui met de l'avant les arts urbains

Du 3 au 5 septembre prochain, les arts urbains s’emparerent de la place des Festivals du Quartier des spectacles de Montréal dans le cadre du tout nouveau festival DISTRIX.

Rap, slam, street dance, street improvisation, arts visuels urbains et basketball 3x3 composent la programmation de l’événement le plus «hip» de l’année.

Nul besoin d’être un fervent du basketball 3x3, cette nouvelle discipline olympique, pour profiter des festivités. La programmation artistique promet d’être riche et enivrante.

Les trois journées du festival se déclinent sous trois thématiques précises.

Le vendredi 3 septembre fera place à la Journée des rythmes. Une journée qui s’organise autour du hip-hop avec des ateliers de beatbox, de la création musicale live, un DMS beat battle, un entretien avec l’auteur du livre «Philosophie du Hip-Hop», Jérémie McEwen, et une Grande soirée hip-hop.

Le samedi 4 septembre servira de Journée des mots. Pour l’occasion, une prestation du slameur Fabryce Koffy, une compétition artistique, un spectacle de End of the weak ainsi qu’une Grande soirée Punch Club auront lieu.

Finalement, le dimanche 5 septembre ce sera la Journée du mouvement. Un cours d’introduction à la danse urbaine, une compétition de breakdance, une prestation de DJ Sandy Duperval et une Grande soirée de street dance permetteront de clôre l’événement à merveille.

Somme toute, le festival DISTRIX offre une importante vitrine aux talents d’ici en art urbain. Pour faire des découvertes et profiter d’une ambiance de feu, on se donne rendez-vous au Quartier des spectacles les 3, 4, et 5 septembre prochains.

Une quantité limitée de spectateurs est permise due à la COVID-19. Il est donc nécessaire de réserver son billet gratuitement ici .

Festival DISTRIX

Du 3 au 5 septembre 2021

Place des Festivals du Quartier des spectacles