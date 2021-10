L’accès aux parcs nationaux de la Sépaq sera gratuit ce samedi

Ce samedi 2 octobre 2021, l’accès aux parcs nationaux de la province sera gratuit dans le cadre de la traditionnelle Journée des parcs de la Sépaq.

Au programme de cette 11e édition: du plein air dans la nature flamboyante, mais aussi des activités spéciales pour découvrir l’«envers du décor» et en apprendre davantage sur les efforts de protection et de conservation de ces territoires de plus en plus populaires.

Parmi les activités spéciales proposées, on trouve des rencontres, des rallyes et même des randonnées guidées, comme un parcours en fatbike sur la plage du parc national d’Oka en compagnie d’une technicienne en milieu naturel ou encore une randonnée avec un garde-parc naturaliste sur l’Acropole-des-Draveurs, dans le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie.

Durant la journée, des responsables de la conservation et des gardes-parcs naturalistes seront aussi présents un peu partout sur les territoires pour échanger avec les visiteurs. Certains d’entre eux seront même postés au sommet de montagnes, comme le mont du Lac-des-Cygnes dans le parc national des Grands-Jardins et le mont Ernest-Laforce dans la parc national de la Gaspésie.

La Journée des parcs est aussi l’occasion de profiter des activités de plein air habituelles, que ce soit la randonnée sous les feuilles d’automne, les balades à vélo ou les sorties sur l’eau.

Dans tous les cas, même si l'accès aux parcs est gratuit, il faut absolument réserver sa place en ligne puisque les places sont limitées.