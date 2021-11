La plus grosse «cr*ss» de soirée karaoké va avoir lieu dans ce bar de Montréal cette semaine

Chose promise chose due : La Taverne Cobra organise le plus gros cr*ss de karaoké de l’histoire du Cobra maintenant que c’est permis.

Le populaire bar du boulevard Saint-Laurent avait annoncé en avril 2020 que dès que ce serait responsable et autorisé par le gouvernement, une grande soirée karaoké allait avoir lieu au Cobra.

Il aura fallu attendre et patienter plus d’un an pour que cette soirée ait ENFIN lieu et c’est ce vendredi 19 novembre que ça se passe.

Sur le coup de 22h, et jusqu’aux petites heures du matin, les amateurs de karaoké sont donc conviés à la taverne pour une grosse bière bien froide et quelques bons vieux classiques de karaoké.

Il ne reste plus qu’à faire vos vocalises et pratiquer vos «moves» de danse pour ne pas être trop rouillé vendredi.

Le plus GROS CR*SS de karaoke de l'histoire du Cobra

19 novembre dès 22h

6584 boulevard Saint-Laurent, Montréal

