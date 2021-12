Voici comment aménager son coin café pour des matins moins «plates»

Si prendre votre café du matin à la maison est devenu sacré, vous devriez penser à bien vous équiper pour réaliser de savoureux lattes dignes d’un grand barista, en plus d’aménager une magnifique station à café pour qu’elle soit à la fois pratique et «Instagrammable».

Souvent, il suffit d’intégrer quelques éléments clés pour instaurer l’ambiance désirée. L’objectif? Créer une zone qui vous donnera envie de vous servir cette boisson chaude, du matin au soir!

Pour des produits de qualité, on se tourne vers la marque De’Longhi qui propose des appareils et des accessoires performants qui rehausseront l’expérience de chaque tasse!

Voici 5 idées d’aménagement pour un espace café digne d’Instagram:

1. Intégrez une touche de bois

Que ce soit votre meuble, vos tablettes au mur ou vos objets décoratifs, le bois est tout indiqué pour apporter un peu de chaleur à votre décor. Par exemple, vous pourriez installer des supports à tasses ou encore une horloge design, faits de ce matériau. Pour un effet plus raffiné, choisissez du bois massif qui affiche les veinures naturelles!

2. Misez sur des appareils qui ont un beau look

L’esthétique de votre machine à café ou à espresso jouera un rôle important sur la déco de votre espace café. Laissez-vous tenter par la machine à espresso, comme La Specialista Prestigio de De’Longhi, qui permet de contrôler et personnaliser toute boisson de café faite à la maison.

En plus d’être magnifique, cette machine possède une technologie de mouture avec détecteur, un levier de tassage intelligent, une préinfusion dynamique et un contrôle actif de la température – avec trois réglages – pour rendre le processus plus rationalisé et adapté.

3. Déposez les ingrédients dans des bocaux

Pour ajouter un nouvel élément déco à cet espace, optez pour des bocaux transparents que vous pourrez remplir de grains de café, de sucre, de cassonade, de bâtons de cannelle, de chocolat noir ou d’autres ingrédients qui vous serviront à préparer votre café.

4. Installez un tableau en ardoise

En plus d’être pratique, le tableau noir en ardoise apportera une touche déco qui rappellera les cafés parisiens. Vous pourrez y écrire des notes inspirantes, dessiner des accessoires ou inscrire vos recettes préf.

5. Choisissez des accessoires métalliques

Pour ajouter une petite touche chic à votre décor, intégrez des objets en laiton, en inox ou en aluminium noir mat comme des poignées ou des luminaires.

Il peut également s’agir d’un beau pichet mousseur à lait en inox que vous pourrez laisser en permanence sur le comptoir. L’accessoire parfait pour préparer du lait onctueux à verser dans un cappuccino, un latte ou un macchiato!

Pour rehausser la saveur de vos boissons de café, pensez à De’Longhi et ses appareils et accessoires aussi magnifiques que performants!