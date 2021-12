6 trucs pour préparer un café ou un espresso vraiment «Instagrammable»

Que ce soit pour votre accomplissement personnel ou encore pour réussir vos photos de «latte art» à la maison, vous voulez concocter un café qui sera aussi attrayant que ceux préparés par votre barista préféré.

Ce n’est pas une mission impossible, au contraire!

En ne négligeant aucun détail et en utilisant des appareils et accessoires performants pour la préparation du café – comme ceux offerts par De’Longhi –, vous pouvez y arriver sans trop vous casser la tête!

Voici 6 astuces pour vous aider à réaliser un café digne d’Instagram:

1. Utilisez une machine pour personnaliser votre café

La première étape est de vous assurer que le café aura une belle couleur et une texture onctueuse. Pour y arriver, il vaut mieux utiliser une machine à café ou à espresso qui permet de régler plusieurs paramètres, dont la mouture du café, le dosage, le tassage et la température afin de créer un café personnalisé.

On le sait: c’est souvent la bonne machine qui fait le bon café. Différents modèles existent sur le marché, dont La Specialista Prestigio de De’Longhi, qui possède une technologie de mouture avec détecteur, un levier de tassage intelligent, une préinfusion dynamique et un contrôle actif de la température avec trois réglages. Cette machine simplifie et personnalise le processus, tout en conservant l’aspect créatif et pratique et le plaisir de préparer des espressos tout simplement parfaits!

2. Choisissez bien votre éclairage

Le secret d'une photo réussie est un éclairage optimal. Ainsi, il est plus facile de faire ressortir les détails et de lui donner des contrastes agréables.

Misez sur l’éclairage naturel en positionnant la tasse près d’une fenêtre ou d’une source de lumière naturelle.

Idéalement, il ne doit pas s’agir d’une journée trop ensoleillée, puisqu’une forte luminosité saturera l’image. Si c’est le cas, couvrez légèrement la vitre avec un rideau semi-opaque.

3. Choisissez la bonne tasse

Le choix de la tasse est bien sûr important pour l’harmoniser à votre décor, mais aussi à votre «feed» Instagram. Êtes-vous du genre «cottagecore»? Prenez un modèle vintage en grès ou ton sur ton.

Vous êtes plutôt du genre minimaliste? Une petite tasse blanche aux formes arrondies est tout indiquée.

Vous pouvez aussi opter pour de la céramique artisanale afin de donner une touche unique à vos photos – et encourager les créateurs d’ici.

4. Assurez-vous que l’arrière-plan est impeccable

Bien que le café soit le point focal de la photo, tout ce qu’il y a autour doit être cohérent avec l'esthétique que vous avez choisie. Le bord du foyer, le lit légèrement défait ou encore le comptoir de marbre sont autant d’options qui s'offrent à vous.

Ajoutez ensuite des accessoires, comme une couverture de laine à grosses mailles, un linge à vaisselle en lin, des cuillères vintage, un roman graphique, une chandelle de soya... Essayez plusieurs agencements pour réussir votre photo «flatlay» et n’hésitez pas à consulter les comptes de vos influenceurs préférés pour de l’inspiration!

5. Procurez-vous un mousseur à lait

Certains appareils à espresso permettent de faire mousser du lait bien crémeux afin d’obtenir des cappuccinos, des lattes ou des flat white presque parfaits.

En dessinant des formes dans cette mousse à l’aide d’un cure-dent, vous rendrez le tout encore plus attrayant. Si vous êtes du genre créatif, vous pouvez essayer de dessiner un sapin de Noël ou un cœur, par exemple!

Si votre machine ne vous permet pas de créer le type de mousse nécessaire, un mousseur à lait est un allié de taille. Il créera un liquide onctueux et léger que vous pourrez travailler à votre guise.

6. Enjolivez le tout avec des ingrédients

Pour terminer, vous pouvez embellir votre tasse – et la rendre décadente! – à l’aide d’ingrédients divers, comme du cacao en poudre, du zeste d’orange, de la crème fouettée de coco, du sucre d'orge ou des bâtons de cannelle.

Voilà! Vous savez maintenant comment préparer une boisson de café vraiment photogénique. De quoi vous faire passer pour un véritable barista!

Pour vous assurer que chaque tasse est un vrai délice, offrez-vous une machine à espresso aux nombreuses fonctionnalités. Vous trouverez tout ce que vous cherchez en visitant le site delonghi.com.