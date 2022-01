Une succursale du populaire Le Boucan a été victime d'un incendie

Ce fut un 26 janvier mouvementé pour la succursale de la rue Seigneuriale de Le Boucan Traiteur et Boucherie à Québec. L'endroit a été victime d'un incendie en soirée et doit donc fermer ses portes pour une durée indéterminée.

C'est sur Facebook que les propriétaires ont partagé la nouvelle.

Par chance, tout le monde est en bonne santé, personne n'a été blessé. L'équipe remercie d'ailleurs la clientèle pour sa bienveillance.

On peut donc comprendre que les dégâts sont limités et que les travaux de remise en place ne seront pas majeurs. Toutefois, la fermeture est d'une durée indéterminée. Les propriétaires et leurs employés se relèvent déjà les manches pour la suite des choses.

Pour le moment, les commandes de tartares sont honorées à la succursale du boulevard Louis-XIV.

Vous pouvez aussi vous rendre à la succursale du boulevard Henri-Bourassa ou à celles de la 1re avenue pour continuer d'y trouver viandes, charcuteries, pâtés, sauces et bien d'autres de vos produits préférés. On vous conseille également de commander les boîtes repas pour le Superbowl et la Saint-Valentin à venir, avant qu'elles ne s'envolent toutes.

Les propriétaires du Boucan Traiteur et Boucherie restent positifs et ont déjà hâte de vous retrouver à leur succursale de la rue Seigneuriale.

