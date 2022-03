Ce café du Plateau offre de la tire d’érable gratuitement le 26 mars

Ceux et celles qui ont la dent sucrée et qui n’ont pas encore eu la chance de manger leur dose de tire d’érable annuelle seront heureux d’apprendre qu’un café du Plateau-Mont-Royal va en offrir tout à fait gratuitement le 26 mars.

Le Colombus Café & Co collabore avec Délices Érable & Cie le temps d’une journée à la succursale au coin de l’avenue du Mont-Royal Est et la rue de la Roche. Entre 11h et 15h le samedi 26 mars 2022, ceux qui entreront au café recevront leur délice sucré typiquement québécois.

De plus, si vous vous laissez tenter par un bon café latté à l’érable, vous obtiendrez gratuitement un muffin érable et poire. Cette promotion est en vigueur non seulement le samedi 26 mars, mais va se poursuivre le dimanche.

C’est donc un week-end thématique érable que prépare le Columbus Café & Co!

Tire d’érable gratuite au Columbus Café & Co.

26 mars entre 11h et 15h

1200 avenue du Mont-Royal Est

