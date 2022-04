5 bonnes raisons d’aller faire son tour au Festif! de Baie-Saint-Paul cet été

C’est dans la région de Charlevoix, à Baie-Saint-Paul que se déploie le festival Le Festif!. Le festival rassemble les amateurs de musique festive et de cirque, et se déroule en plein cœur du centre-ville de Baie-Saint-Paul.

• À lire aussi: 18 festivals où vous pourrez aller en personne à ajouter à son agenda cet été

Cette année, la programmation fut chaleureusement accueillie. Impossible de faire autrement avec des noms comme L’Impératrice, Polo & Pan, Gros Méné, Lisa Leblanc et Loud qui se partagent la vedette. Vous serez tentés de mettre le cap vers Baie-Saint-Paul du 21 au 24 juillet prochain.

Voici 5 raisons qui vous convaincront certainement d’aller faire un tour au Festif! cet été.

1. Pour la programmation de feu

Ce sont pas moins de 90 artistes, dont 13 artistes internationaux qui seront en vedette lors de cette 13e édition. Louis-Jean Cormier, Hubert Lenoir, Martha Wainwrigth, Koriass, Safia Nolin, Diane Tell, Sarahmée, Edith Butler, Mara Tremblay, Tire le Coyote, P’tit Belliveau, Ariane Roy et bien d’autres figurent sur la programmation.

2. Pour la ville de Baie-Saint-Paul

• À lire aussi: 7 raisons de prendre ses cliques et ses claques et de partir en road trip à Baie-Saint-Paul

Sur le bord de l’eau, toutes les attractions du festival se trouvent à distance de marche l'une de l’autre. La ville est animée par des foodtrucks, des terrasses bondées, des familles et des gangs venus profiter du centre-ville de Baie-Saint-Paul et de la belle magie du territoire charlevoisien. Ne soyez pas étonné de tomber sur des spectacles gratuits. Il n'est pas rare de voir quelques restos offrir de la nourriture gratuite.

3. Pour écouter un concert sur une embarcation gonflable

L’originalité des scènes démarque le Festif! des autres festivals au Québec. En effet, c’est sur 25 sites de spectacles différents que se produisent les artistes invités. Il y a le Pit à sable où se produiront Death From Above 1979 et Gros Mené cette année, le Parc de la virevolte avec sa scène qui ressemble à un barrage de castor et le site du Bas-de-la-Baie seront de retour cette année.

4. Pour le cirque

Le Festif! célèbre bien plus que la musique. Avec La Rue Festive, vous pourrez assister à d’incroyables performances d’artistes du cirque. Cette année, le volet cirque célèbre la présence du Cirque Alfonse avec son spectacle Animal.

5. Pour les initiatives en développement durable

La politique en développement durable du Festif! Est particulièrement digne de mention. Avec ses stations d’eau, ses collations en vrac, les postes de compostage et bien plus, tout est mis en place afin d’avoir la conscience tranquille lors des festivités.

Le Festif!

21 au 24 juillet 2022

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s

s