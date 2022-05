83 artisans d'ici à ne pas manquer au Marché du Printemps en fin de semaine

C’est en fin de semaine que se tiendra la septième édition du Marché Créatif du printemps en collaboration avec le Technopôle Angus.

Tous les ans, ce marché créatif propose le parfait prétexte pour aller à la rencontre d’artisans inspirants d’ici.

Courtoisie

Produits zéro déchets, bijoux, produits d’alimentation, décoration pour la maison et bien plus seront au rendez-vous. C’est l’occasion en or pour dénicher des petits trésors aux valeurs éthiques et à très bon prix.

Courtoisie

Le rendez-vous est donc lancé le 14 et 15 mai de 10h à 17h au Locoshop Angus à Montréal.

Voici une liste de 83 artisans qui seront à l’honneur au Marché du Printemps en fin de semaine.

Mode et beauté

Alimentation

Art, illustration et papeterie

Bijoux

Pour la maison

Animaux

Bon magasinage!

Marché du Printemps

Locoshop Angus au 2600, rue William-Tremblay, Montréal

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s