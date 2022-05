Un bar montréalais sert un burger au spaghetti qui ne laisse personne indifférent

Amateurs de hamburgers et de spaghetti, arrêtez tout!

Le bar Les Torchés, sur le Plateau Mont-Royal, étonne en proposant un hamburger pour le moins original: un Burghetti.

Et oui! Cette taverne de quartier a osé cette création qui suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Le Burghetti refait surface ces temps-ci dans le cadre du Pasta Fest qui se tient du 11 au 24 mai 2022. En bref, le créateur et fondateur de la Taverne Les Torchés, Christian Morin, à travaillé sur le projet du Burghetti pendant six bons mois avant d'arriver à l'ultime produit qui fait tant jaser actuellement. Une centaine (!!!) de tests plus tard, l'ultime Burghetti est né. Il est inspiré de la fameuse recette de spaghetti de sa grand-mère.



Ce dernier n’apparaît pas sur le menu affiché sur le site web de l’établissement, mais il existe bel et bien!

Le Burghetti consiste en un pain portuguais frais, du spaghetti avec sauce à la viande, une galette de bœuf haché, des pepperonis, un mélange d'épices et du fromage cheddar et mozzarella. Il est accompagné d'une salade césar au comptoir de la taverne.

D'ailleurs, Christian travaille actuellement sur une version végétarienne du Burghetti qui verra le jour dans les prochaines semaines.

Le Burghetti se mariera à merveille avec un délicieux cocktail ou une bière en fût. Si vous voulez que votre prochaine date soit des plus originales, vous devez sauter là-dessus!

Les Torchés

74, avenue du Mont-Royal Est

