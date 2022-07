Des burgers gratuits aujourd’hui dans ce nouveau resto du Vieux-Montréal

Si vous travaillez dans le Vieux-Montréal ou si vous prévoyez y faire un tour cet après-midi, vous n’avez pas d’autre choix que de visiter le tout nouveau restaurant du chef Christian Ventura: BVRGUR.

De midi à 15h le 18 juillet, des burgers végétaliens seront offerts gratuitement! Eh oui, pas besoin de dépenser quoi que ce soit pour manger ce midi.

BVRGUR est le nouveau projet du chef végétalien adoré des Montréalais à qui l’on doit déjà Sushi Momo, Casa Kaizen et Nopalito.

Avec BVRGUR, le chef souhaite offrir des burgers végétaliens dont les clients se souviendront longtemps.

Sept burgers originaux composés avec des ingrédients de qualité et locaux autant que possible selon les saisons sont au menu. Les galettes de viande traditionnelles sont remplacées par des champignons shiitakes ou une galette maison faite de noix, de patates douces, de haricots et de soya.

Autres éléments du menu qui risquent de faire fureur: les NoMilk Shake. Les saveurs sont celles d'Oreo, de caramel salé, de fraise, de vanille et de chocolat. Ils sont faits à base de lait d’avoine.

Vous avez jusqu’à 15h aujourd’hui le 18 juillet pour aller chercher un burger gratuit. Les 1000 premiers clients auront également droit à un contenant réutilisable pour milk-shakes.

BVRGER

401, rue Notre-Dame Ouest

Ouvert tous les jours de midi à 21h

